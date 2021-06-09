Минздрав: после вакцинации «Спутником V» потребуется другая прививка

Не исключено, что людям, привитым от ковида вакциной «Спутник V», через какое-то время понадобится ревакцинация уже другим препаратом, заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев, сообщает ТАСС .

Но исследования еще ведутся.

Замглавы ведомства сказал — «хорошо, что у нас есть другие вакцины» (кроме «Спутника V»), которые наращивают производство и объем.

Гриднев заявил, что в дальнейшем, согласно прогнозам «наших уважаемых ученых», «в следующем году или через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной». И уточнил — «Ковиваком» или «Эпиваккороной».

Представитель Минздрава отметил, что промышленное производство «Спутника V» сегодня гораздо больше, чем других вакцин, поэтому ее распространение и поставки в РФ тоже больше.

Вакцины

В России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи, пишет «Росбалт».

Испытания комбинации «Спутника V» с китайскими вакцинами вскоре пройдут в арабских странах. Как заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, «за коктейлем вакцин — будущее, эксперты подтверждают, что это эффективно».

«Мы уже ведем испытания комбинации с AstraZeneca, такой подход помогает бороться с мутирующими штаммами вируса», — подчеркнул Дмитриев.

Одобрение ВОЗ

Эксперт также сделал прогноз, что ВОЗ одобрит «Спутник V» через пару месяцев.

План-календарь

Между тем спикер Госдумы рассказал о проекте включения вакцинации от ковида в план прививок. Законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный план-календарь профилактических прививок не предполагает, что она станет обязательной, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от ковида. Люди сами должны осознать необходимость прививки, назвав ее самым «правильным и цивилизованным способом сформировать коллективный иммунитет».