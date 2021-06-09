Минздрав: после вакцинации «Спутником V» потребуется другая прививка

Но исследования еще ведутся.
Замглавы ведомства сказал — «хорошо, что у нас есть другие вакцины» (кроме «Спутника V»), которые наращивают производство и объем.
Гриднев заявил, что в дальнейшем, согласно прогнозам «наших уважаемых ученых», «в следующем году или через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной». И уточнил — «Ковиваком» или «Эпиваккороной».
Представитель Минздрава отметил, что промышленное производство «Спутника V» сегодня гораздо больше, чем других вакцин, поэтому ее распространение и поставки в РФ тоже больше.
Вакцины
В России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи, пишет «Росбалт».
Испытания комбинации «Спутника V» с китайскими вакцинами вскоре пройдут в арабских странах. Как заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, «за коктейлем вакцин — будущее, эксперты подтверждают, что это эффективно».
«Мы уже ведем испытания комбинации с AstraZeneca, такой подход помогает бороться с мутирующими штаммами вируса», — подчеркнул Дмитриев.
Одобрение ВОЗ
Эксперт также сделал прогноз, что ВОЗ одобрит «Спутник V» через пару месяцев.
План-календарь
Между тем спикер Госдумы рассказал о проекте включения вакцинации от ковида в план прививок. Законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный план-календарь профилактических прививок не предполагает, что она станет обязательной, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от ковида. Люди сами должны осознать необходимость прививки, назвав ее самым «правильным и цивилизованным способом сформировать коллективный иммунитет».