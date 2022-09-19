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Политика

Прибалтика и Польша запретили въезд россиянам

Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами других государств ЕС, пишет РИА Новости.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Также страны запретили въезд гражданам Белоруссии.

Ранее, 1 сентября, главы МИДов стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге договорились приостановить Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС.

Из-за этого россияне теперь получают визы дольше, сложнее и тратят на документы больше денег.

Исключения будут делать для дальнобойщиков, дипломатов, беженцев и диссидентов. Им визы планируют выдавать в прежнем режиме.

Некоторые страны ЕС еще принимают документы от россиян для путешествий по Европе.

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