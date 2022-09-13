13 сентября
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Туризм

Некоторые страны ЕС продолжают принимать документы от россиян для путешествия по Европе

Несмотря на ужесточение vth ЕС, некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Испания. Барселона.
Испания. Барселона.
СС0.

Соответственное, сохраняется возможность путешествовать по Европе.

До настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы для туристических поездок Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген).

Однако больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Между тем в соответствии с решением ЕС, с 12 сентября соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ приостановлено. Это значит, что граждане России будут получать шенгенские визы по общим условиям Визового кодекса ЕС.

«Свобода передвижения четко прописана в международном праве — в области прав человека. Статья 12 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) устанавливает право каждого на свободу передвижения в пределах государства, покидать любую и возвращаться в свою страну», — написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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