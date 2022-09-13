Некоторые страны ЕС продолжают принимать документы от россиян для путешествия по Европе

Соответственное, сохраняется возможность путешествовать по Европе.

До настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы для туристических поездок Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген).

Однако больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Между тем в соответствии с решением ЕС, с 12 сентября соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ приостановлено. Это значит, что граждане России будут получать шенгенские визы по общим условиям Визового кодекса ЕС.