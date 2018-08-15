5 причин, по которым референдум против пенсионной реформы может сорваться

Коммунисты активно готовятся к проведению референдума. Они хотят поставить вопрос о сохранении того пенсионного возраста, который есть сейчас. Алтайскую инициативную подгруппу зарегистрировали первой в стране. Однако инициаторам предстоит долгий путь, который может закончиться ничем. Это подсказывает практика в законодательной и избирательной сферах. Да и на карту для действующей власти поставлено слишком много.

Препятствие 1. Статус «преодолимое»

КПРФ предстоит создать инициативные группы не менее чем в половине регионов, и в каждой должно быть не менее 100 человек. Но ресурсов партии достаточно, чтобы преодолеть этот барьер: у коммунистов широкая региональная сеть и достаточное число активистов.

Референдум по пенсионной реформе. Михаил Хозяйкин

Препятствие 2. Статус «почти Эверест».

Сбор подписей в поддержку. Их нужно не менее 2 млн по стране. Дело даже не в том, что эта сумма огромная сама по себе — около 1,5% населения страны (включая младенцев). В избирательные кампании последних лет, причем разного уровня, именно на этапе проверки подписей отсеивались все, кто по тем или иным причинам был не люб властями.

Требования к подписям очень жесткие: придраться могут практически к любой запятой. Один человек расписался карандашом? Смело можно отправлять весь подписной лист в топку. Сборщик сам проставил даты, а люди расписались рядом? Тоже в урну. В номере паспорта цифра 1 похожа на 7? А попробуй докажи.

Проверять подписи могут специальные рабочие группы в Центризбиркоме (ЦИК). По закону, в них могут входить: эксперты из полиции, органов юстиции, военных комиссариатов, специализированных организаций, осуществляющих учет населения. Шансов «проскочить» нет.

Препятствие 3. Статус «политически непреодолимое»

Инициатива исходит от КПРФ — одной из сильнейших оппозиционных партий, которая борьбу с повышением пенсионного возраста подняла, как флаг. «Единая Россия», рейтинг которой не выдержал силы народного гнева и съехал до неприличных по прежним меркам 34,9%, уже предложила альтернативу — проведение широких публичных слушаний в Госдуме с привлечением большого круга экспертов.

«Единая Россия» костьми ляжет, чтобы не допустить референдума. Тем более, что от этого, как пишет ряд федеральных экспертов, зависит политическое будущее некоторых лидеров партии.

Референдум по пенсионной реформе. Михаил Хозяйкин

Препятствие 4. Статус «преодолеть не позволят»

Главная причина проведения пенсионной реформы — аховое состояние Пенсионного фонда России (ПФР). «Там вот такая дыра», — сказал недавно на встрече с населением спикер Госдумы Вячеслав Володин. Идеологи реформы твердят: если не повысить пенсионный возраст, ПФР не выдержит нагрузки и система начнет «сыпаться». Они уверены: можно обсуждать показатели возраста выхода на пенсию, но не саму необходимость его повышения.

10 августа на эту тему высказался и премьер-министр, пишет РБК.

Дмитрий Медведев,

председатель правительства России:

Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения.

Если же допустить проведение референдума, вероятность сохранения статуса-кво будет крайне высока. А это смерть ПФР. Более того, решение всероссийского плебесцита можно отменить или изменить единственным способом — только проведением другого референдума. То есть ни Госдума, ни президент не смогут потом повысить пенсионный возраст своим решением.

Препятствие 5. Статус «с трудом преодолимое»

Проводить всероссийский референдум дорого. До момента его назначения «банкет», по закону, оплачивает инициативная группа. В данном случае КПРФ. Она может создать фонд, размер которого не должен превышать 250 млн рублей. Пожертвования в него могут делать как граждане, так и юрлица. Сбор подписей проводится именно за счет этих средств.

Как только референдум назначен, к его финансированию уже подключается федеральный бюджет. Оценить, во сколько точно может обойтись такая кампания, сложно — последний всероссийский референдум проводился в декабре 1993 года по поводу Конституции РФ. Однако проведение референдума можно сравнить с федеральной избирательной кампанией. Так, президентские выборы в марте 2018 года обошлись бюджету, по данным «Ведомостей», в 17,6 млрд рублей.

Вопрос КПРФ , который одобрила ЦИК для вынесения на референдум:

«Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

А как же закон о реформе?

Инициатива по проведению референдума никак не влияет на законотворческий процесс, сказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Тот проект закона о повышении пенсионного возраста, который принят в первом чтении в Госдуме, будут рассматривать дальше. Планируется, что второе — самое важное — чтение состоится осенью, скорее всего, в сентябре. Затем, как правило, принятие документа проходит быстро.

Таким образом, закон о повышении возраста выхода на пенсию может быть принят значительно раньше, чем пройдет референдум. Но если референдум все-таки состоится, новые положения придется отменять.