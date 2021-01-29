12 принципов Правды: лидеры трех российских партий подписали манифест об объединении

В документе перечисляются «12-ти принципов Правды, Патриотизма и Справедливости», среди которых прогрессивная шкала налогообложения, стабильность рубля, поддержка соотечественников за рубежом и проведение свободных и честных выборов на всех уровнях, пишет polit.ru.
«Если оглянуться на историю России, любые великие и благие свершения начинались с объединения. Так создавалась Московская Русь, так ополченцы защищали Москву. Способность людей подать друг другу руки, даже несмотря на прошлые разногласия, — это и было залогом спасения страны на каждом этапе ее истории. Мы действительно открыты к максимальному объединению на лево-патриотическом ландшафте. И, уверяю, нас будет все больше и больше», — заявил лидер партии «За правду» Захар Прилепин.
При этом он заявил, что речь идет о создании новой политической партии: все входящие партии будут абсолютно равноправными участниками объединения.
Объединенная партия может создать вторую по численности фракцию в Госдуме.
Название
Ранее сообщалось, что у новой партии может поменяться название. Пока партия Захара Прилепина и Геннадия Семигина обсуждает со «Справедливой Россией» вариант: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Это самый конфликтный вопрос в переговорном процессе, потому что Сергей Миронов выступает вообще против смены названия.