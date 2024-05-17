17 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Проблемы с допуском на переговоры российского и китайского лидеров возникли у Шойгу

У Секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу возникли проблемы с проходом в парламент КНР.

Там проходили переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Организаторов чем-то не устроил значок Шойгу, дающий право на проход. И Шойгу не хотели пускать в здание, указывает Lenta.ru.

Секретарь Совбеза ждал, пока его запустят некоторое время. За это время внутрь прошли порядка 10 коллег.

Ранее Путин извинился за слишком долгое выступление в Поднебесной.

Из-за длительного выступления главы российского государства был усложнен синхронный перевод речи Путина на китайский язык.

Путин пояснил — чувствует себя как дома в КНР и решил, что русский язык здесь понимают.

Также стало известно, чем кормили Путина и что он слушал на торжественном приеме в Китае. На торжественном приеме от имени Си Цзиньпина в честь Путина подавали деликатесы, а оркестр играл русские и китайские песни.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Представление «Как разбудить дракона»
Турнир «Битва драконов»
Театральная ярмарка «Папин день»
Экскурсия на Сереброплавильный завод
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость