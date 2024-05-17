У Секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу возникли проблемы с проходом в парламент КНР.

Там проходили переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Организаторов чем-то не устроил значок Шойгу, дающий право на проход. И Шойгу не хотели пускать в здание, указывает Lenta.ru.

Секретарь Совбеза ждал, пока его запустят некоторое время. За это время внутрь прошли порядка 10 коллег.

Ранее Путин извинился за слишком долгое выступление в Поднебесной.

Из-за длительного выступления главы российского государства был усложнен синхронный перевод речи Путина на китайский язык.

Путин пояснил — чувствует себя как дома в КНР и решил, что русский язык здесь понимают.

Также стало известно, чем кормили Путина и что он слушал на торжественном приеме в Китае. На торжественном приеме от имени Си Цзиньпина в честь Путина подавали деликатесы, а оркестр играл русские и китайские песни.

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