Это произошло во время визита российского лидера в КНР, на открытии перекрестных Годов культуры обеих стран, указывает РБК.

Из-за длительного выступления главы российского государства был усложнен синхронный перевод речи Путина на китайский язык.

Путин пояснил — чувствует себя как дома в КНР и решил, что русский язык здесь понимают.

Ранее стало известно, чем кормили Путина и что он слушал на торжественном приеме в Китае. На торжественном приеме от имени Си Цзиньпина в честь Путина подавали деликатесы, а оркестр играл русские и китайские песни.

Так, президенту РФ подают утку по-пекински, тушеных трепангов с луком и пельмени с креветками. Из напитков предложены вина и китайская водка Маотай.

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