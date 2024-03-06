Проект об освобождении контрактников от уголовной ответственности внесен в Госдуму

По словам депутата Павла Крашенникова, в 2023 году был принят закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО. Принятый документ предоставил возможность гражданам, которые совершили преступление, заключить контракт с Вооруженными силами РФ для участия в спецоперации. Закон дал соответствующие гарантии таким гражданам.
Парламентарий уверен — практика показала, что механизм рабочий. А нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что депутатам запретили посещать зону СВО без разрешения Шойгу.
Военные жаловались на излишний «пиар в прифронтовой зоне», посетители из Госдумы «постоянно фотографируются, устраивают шоу».
Вопросы возникли к тем, кто фотографируется возле танков и пушек. Но никаких конкретных фамилий не указано.
Запрет на поездки депутатов в зону боевых действий может быть связан с тем, что парламентарии могут случайно раскрыть позиции ВС РФ или получить ранения.
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