6 марта
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Политика

Проект об освобождении контрактников от уголовной ответственности внесен в Госдуму

Госдума РФ рассмотрит проект механизма освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт с Минобороны в период СВО, сообщает ТАСС.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

По словам депутата Павла Крашенникова, в 2023 году был принят закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО. Принятый документ предоставил возможность гражданам, которые совершили преступление, заключить контракт с Вооруженными силами РФ для участия в спецоперации. Закон дал соответствующие гарантии таким гражданам.

Парламентарий уверен — практика показала, что механизм рабочий. А нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что депутатам запретили посещать зону СВО без разрешения Шойгу.

Военные жаловались на излишний «пиар в прифронтовой зоне», посетители из Госдумы «постоянно фотографируются, устраивают шоу».

Вопросы возникли к тем, кто фотографируется возле танков и пушек. Но никаких конкретных фамилий не указано.

Запрет на поездки депутатов в зону боевых действий может быть связан с тем, что парламентарии могут случайно раскрыть позиции ВС РФ или получить ранения.

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