Проигравший выборы глава Хакасии получит высокую должность в РЖД

Экс-глава Хакасии Виктор Зимин может получить пост заместителя гендиректора «Российских железных дорог». На этой должности Зимин будет курировать Транссиб, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По словам одного из источников, предложение Зимину уже сделано и он согласен, однако в РЖД"собеседоваться" еще не ездил. В новой должности экс-губернатор будет заниматься развитием госмонополии в Сибири, добавляет собеседник: «Это очень серьезный проект с бюджетом около 500 млрд рублей», — рассказал источник.

Второй собеседник говорит, что Зимин может получить такой пост, поскольку к нему хорошо относится президент Владимир Путин. Зимин еще в августе рассказывал Путину о возможности расширения южного коридора Транссиба, этим он и будет заниматься в РЖД.

Виктор Зимин и президент РФ Владимир Путин. kremlin.ru

«Но объявлено об этом будет уже после выборов главы Хакасии, чтобы это не сказалось на мнении ее жителей», — заявил источник, близкий к руководству Хакасии.

Зимин подтвердил «Ведомостям», что ему поступило предложение выйти на пост заместителя гендиректора РЖД: «Я принял предложение. Буду заниматься развитием Транссиба. Я же до этого возглавлял дирекцию, так что буду заниматься своим родным любимым делом».

На выборах главы региона 9 сентября Зимин в первом туре занял только второе место с результатом в 32%. Он уступил молодому коммунисту Валентину Коновалову. Накануне второго тура Зимин снял свою кандидатуру, сославшись якобы на состояние здоровья. Второй выборов до сих пор не состоялся, так как с гонки последовательно снялись все кандидаты, кроме Коновалова.