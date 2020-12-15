Прокуратура проверит алтайского думца после «агиток» в МФЦ

Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту распространения через МФЦ материалов о депутате Госдумы Данииле Бессарабове, сообщили в Telegram-канале КПРФ.

По данным партийцев, сотрудники МФЦ раздают листовки с информацией о думце, адресом его приемной и данными страниц в соцсетях.

«За чей счет депутат организовал себе агитацию, и нет ли тут нарушений закона — этот вопрос задала в прокуратуру руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусакова», — говорится в сообщении коммунистов.

В МФЦ Алтайского края ситуацию пока не комментируют.

24 ноября депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Даниила Бессарабова на должность первого заместителя председателя комитета по государственному строительству и законодательству.