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Политика

Прокуратура проверит алтайского думца после «агиток» в МФЦ

Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту распространения через МФЦ материалов о депутате Госдумы Данииле Бессарабове, сообщили в Telegram-канале КПРФ.

Листовки Даниила Бессарабова из МФЦ.
Листовки Даниила Бессарабова из МФЦ.
https://t.me/kprfaltay

По данным партийцев, сотрудники МФЦ раздают листовки с информацией о думце, адресом его приемной и данными страниц в соцсетях.

«За чей счет депутат организовал себе агитацию, и нет ли тут нарушений закона — этот вопрос задала в прокуратуру руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусакова», — говорится в сообщении коммунистов.

В МФЦ Алтайского края ситуацию пока не комментируют.

24 ноября депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Даниила Бессарабова на должность первого заместителя председателя комитета по государственному строительству и законодательству.

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