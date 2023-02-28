Пропаганду «чайлдфри» могут запретить среди несовершеннолетних

Инициатива принадлежит заксобранию Башкирии и депутату нижней палаты российского парламента Эльвире Аиткуловой.
Поправку с соответствующим текстом предлагают внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
«Сторонники идеологии „чайлдфри“ распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ» — уточнили в пояснительной записке.
Авторы считают, что пропаганда сознательной бездетности ведет к деградации общественных институтов и вымыванию традиционных ценностей.
Ранее госдума приняла закон по ограничению иностранных слов в русском языке.