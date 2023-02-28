28 февраля
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Политика

Пропаганду «чайлдфри» могут запретить среди несовершеннолетних

Законопроект о запрете пропаганды добровольного отказа от рождения детей среди несовершеннолетних внесли в рассмотрение в госдуму, сообщает ТАСС.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

Инициатива принадлежит заксобранию Башкирии и депутату нижней палаты российского парламента Эльвире Аиткуловой.

Поправку с соответствующим текстом предлагают внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Сторонники идеологии „чайлдфри“ распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ» — уточнили в пояснительной записке.

Авторы считают, что пропаганда сознательной бездетности ведет к деградации общественных институтов и вымыванию традиционных ценностей.

Ранее госдума приняла закон по ограничению иностранных слов в русском языке.

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