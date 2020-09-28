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Политика

Пропавшая на болоте после выборов уборщица нашлась и рассказала о своих планах

Победившая на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области уборщица Марина Удгодская после выигрыша скрывалась от прессы по друзьям и знакомым.

Марина Удгодская.
Марина Удгодская.
vk.com/id152650227

От должности отказываться не собирается, заявила девушка «Комсомольской правде».

«Я поняла — за меня люди. Как же я откажусь», — сказала 35-летняя глава сельского поселения.

И призналась, что заботящиеся о ней люди уже прислали ей список книг, которые нужно прочитать для вступления в должность.

А первоочередной план самой местной жительницы — построить запруду у села, чтобы дети смогли купаться. Девушка также заявила, что не стыдится работать уборщицей. И добавила, что выбор работы в поселении небольшой.

Ранее сообщалось, что Удгодская пропала. Местные жители не могли найти ее несколько дней. По разным версиям, девушка пошла составлять план предстоящей работы или собирать клюкву на болоте.

Премия мира

Между тем за это время ее кандидатуру уже выдвинули на Нобелевскую премию.

Журналисты «МК», уверенные, что женщина выиграла выборы по недоразумению, решили провести эксперимент и выдвинуть ее на Нобелевскую премию мира. Ну, а что? Если уж человек без образования возглавляет администрацию, то почему бы ему не стать нобелевским лауреатом?

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Кстати, на премию мира в этом году также выдвинут и президент РФ Владимир Путин.

Заполнили формы на сайте, нажали на все нужные кнопки — регистрация не заняла много времени, а подтверждение, что Удгодская номинирована на Нобелевскую премию, пришло мгновенно.

Коллеги по сельской администрации, узнав о выдвижении, сначала удивились. А потом развеселились.

Подписчики странички в соцсети Марины Удгодской всячески ее подбадривают.

Голосование

По данным ЦИК, она набрала 61,7% голосов, ее оппонент и начальник — 34,04%.

В ходе голосования сельчане отдали ей 84 голоса, а Локтеву — 46, что стало для Удгодской неожиданностью. Председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что Угодская действительно была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано, пишет Lenta.ru.

В итоге Марина Удгодская была избрана главой поселения и с 1 октября вступит в свои полномочия.

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