«Вот они, русские девушки». Уборщицу, выбранную главой сельсовета, выдвинули на Нобелевскую премию

Сначала о победе 35-летней Марины Удгодской на выборах.
Молодая женщина работала уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения (Костромская область). А в свободное время занималась личным подсобным хозяйством.
Действующий глава поселения Николай Локтев попросил ее выдвинуть свою кандидатуру — чтобы выборы были альтернативными. Очевидно, он был уверен в победе. Женщина же призналась, что была подставным кандидатом, рассказал портал «Политика сегодня».
По данным ЦИК, она набрала 61,7% голосов, ее оппонент и начальник — 34,04%, сообщают News.ru. В итоге Марина Удгодская была избрана главой поселения и с 1 октября вступит в свои полномочия. А ее бывшему начальнику, видимо, придется искать новую работу.
И вот затем журналисты «МК», уверенные, что женщина выиграла выборы по недоразумению, решили провести эксперимент и выдвинуть ее на Нобелевскую премию мира. Ну, а что? Если уж человек без образования возглавляет администрацию, то почему бы ему не стать нобелевским лауреатом?
Заполнили формы на сайте, нажали на все нужные кнопки — регистрация не заняла много времени, а подтверждение, что Удгодская номинирована на Нобелевскую премию, пришло мгновенно.
Коллеги по сельской администрации, узнав о выдвижении, сначала удивились. А потом развеселились.
«Обрадовали. По крайне мере, хоть на выходных рассмешили», — ответили корреспонденту «Политики Сегодня» в администрации Повалихинского сельского поселения.
К слову, подписчики странички в соцсети Марины Удгодской всячески ее подбадривают.
«Все нормально будет, тяжело, но все получится», «собирай друзей и за работу», «вот такие они, русские девушки» и т.п.
В общем, такая она, российская политика.