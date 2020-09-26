«Вот они, русские девушки». Уборщицу, выбранную главой сельсовета, выдвинули на Нобелевскую премию

Уборщица администрации сельского поселения в Костромской области Марина Удгодская, выигравшая выборы главы поселения, выдвинута на Нобелевскую премию. Выдвижением ради эксперимента (или ради забавы) занялись журналисты «Московского комсомольца».

Сначала о победе 35-летней Марины Удгодской на выборах.

Молодая женщина работала уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения (Костромская область). А в свободное время занималась личным подсобным хозяйством.

Действующий глава поселения Николай Локтев попросил ее выдвинуть свою кандидатуру — чтобы выборы были альтернативными. Очевидно, он был уверен в победе. Женщина же призналась, что была подставным кандидатом, рассказал портал «Политика сегодня».

По данным ЦИК, она набрала 61,7% голосов, ее оппонент и начальник — 34,04%, сообщают News.ru. В итоге Марина Удгодская была избрана главой поселения и с 1 октября вступит в свои полномочия. А ее бывшему начальнику, видимо, придется искать новую работу.

Марина Удгодская. vk.com/id152650227

И вот затем журналисты «МК», уверенные, что женщина выиграла выборы по недоразумению, решили провести эксперимент и выдвинуть ее на Нобелевскую премию мира. Ну, а что? Если уж человек без образования возглавляет администрацию, то почему бы ему не стать нобелевским лауреатом?

Заполнили формы на сайте, нажали на все нужные кнопки — регистрация не заняла много времени, а подтверждение, что Удгодская номинирована на Нобелевскую премию, пришло мгновенно.

Коллеги по сельской администрации, узнав о выдвижении, сначала удивились. А потом развеселились.

Выборы. «Голос»

«Обрадовали. По крайне мере, хоть на выходных рассмешили», — ответили корреспонденту «Политики Сегодня» в администрации Повалихинского сельского поселения.

К слову, подписчики странички в соцсети Марины Удгодской всячески ее подбадривают.

«Все нормально будет, тяжело, но все получится», «собирай друзей и за работу», «вот такие они, русские девушки» и т.п.

В общем, такая она, российская политика.