Домохозяйка из сибирского города обошла на выборах единоросса и стала мэром. Что это значит?

На досрочных выборах мэра сибирского города Усть-Илимска, прошедших в минувшее воскресенье, 28-летняя домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией Жириновского, обошла кандидата от «Единой России» и одержала победу. Теперь девушка, не имеющая опыта, будет мэром. Наблюдатели и эксперты пытаются понять, что произошло.

Что случилось в Усть-Илимске

В этом небольшом городе Иркутской области случились досрочные выборы. На выборы попытались заявиться 12 кандидатов, но семь не зарегистрировали, а одного сняли с регистрации уже в ходе кампании.

В итоге в конкурентах у единоросса Сергея Зацепина остались две домохозяйки и продавец, пишет «Коммерсантъ».Победу одержала одна из домохозяек Анна Щёкина. Информацию о ее победе подтвердил Центризбирком.

В выборах приняло участие 32,71% избирателей. Щёкина получила 44,04%. Зацепин только 37,3%.

Кто такая Анна Щёкина

Она работала помощником депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового. Ей 28 лет, она не замужем, воспитывает шестилетнего сына Гришу, пишет «Российская газета».

Нигде официально не трудоустроена и на что живет, осталось тайной. Высшего образования пока нет — успела окончить лишь три курса Байкальского госуниверситета по специальности «бухгалтер-экономист», однако планирует совмещать работу и учебу.

Местный журналист говорит, что у Щекиной нет никаких нужных знаний, она «молода, глупа». В то же время у ее сторонников есть аргументы в ее пользу.

Как написал один из пользователей соцсети, «господа, какая же это обычная домохозяйка? Она руководитель местного отделения партии ЛДПР. Более того, ее поддержал бывший единорос — Анатолий Дубас, который теперь станет вице-мэром. Вероятно рулить городом будут другие люди. Но политологам 5 баллов за использование подобного фронтмена на выборах».

Что же означает ее избрание мэром? Комментарии на этот счет очень разные.

Подсчёт голосов на выборах мэра в Усть-Илимске. www.niasam.ru

Это протестное голосование

Пресс-секретарь иркутского отделения «Единой России» Алексей Елизарьев заявил «Коммерсанту», что партия уважает выбор народа и будет помогать новому мэру. «Надо искать корни в протесте. А те, кто организовал его, не думали о последствиях», — сказал он.

Голосование было определенно протестным — против единоросса Зацепина, говорит и журналист Усть-Илимской телерадиокомпании Алена Феоктистова порталу BFM: «Скорее всего, голосовали бы за любого другого, лишь бы не за Зацепина».

Это настоящая демократия

Политолог, региональный координатор движения в защиту прав избирателей Алексей Петров назвал корреспонденту агенства «ИрСити» выборы мэра Усть-Илимска настоящей демократией.

«За последние три дня мы увидели, как снимают кандидатов, которые потенциально могли выиграть выборы либо составить реальную конкуренцию. Поэтому девочка, которую пять дней назад не знал никто, становится главой. Нельзя ломать людей, нельзя показывать, что ты самый умный», — заметил Петров.

Анна Щёкина. vesma. today

Единороссы растеряли имидж

Алексей Петров подчеркнул, что Усть-Илимск считался традиционного территорией, где сильна «Единая Россия». Но на выбор населения, безусловно, повлияли и решения, принятые на федеральном уровне, — это пенсионная реформа, повышение налогов и другое.

Об этом же говорит и второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков: «Выборы мэра Усть-Илимска показали, что ''Единая Россия'' совершенно растеряла свой имидж, за нее больше не голосуют».

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