Пышнотелую бразильскую девушку выбрали музой российской сборной на Мундиале-2018

Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: musadacopadomundo.com.br. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: musadacopadomundo.com.br. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: musadacopadomundo.com.br. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: musadacopadomundo.com.br. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: musadacopadomundo.com.br. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: musadacopadomundo.com.br. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: musadacopadomundo.com.br. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: musadacopadomundo.com.br. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: musadacopadomundo.com.br. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: musadacopadomundo.com.br. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: www.instagram.com/thainadelreioficial. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: www.instagram.com/thainadelreioficial. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: www.instagram.com/thainadelreioficial. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: www.instagram.com/thainadelreioficial. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: www.instagram.com/thainadelreioficial. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: www.instagram.com/thainadelreioficial. Фаина дель Рей - бразильская муза сборной России по футболу на ЧМ-2018. Фото: www.instagram.com/thainadelreioficial.

Кроме звания Музы Мундиаля победительница конкурса, а также "серебряная" и "бронзовая" призерши получат право украсить своими фотографими страницы бразильского журнала Sexy.

Муза сборной России Фаина дель Рей рассказала, что перед началом чемпионата отправила сообщения почти всем нашим игрокам, пожелав им удачи на Кубке Мира, пишут организаторы конкурса на сайте Musadacopadomundo.com.br.

Публикация от Thainá Del Rei (@thainadelreioficial) 28 Июн 2018 в 12:49 PDT

Фаина призналась, что также выслала футболистам некоторые свои откровенные фотографии:

— Я плохо играю в футбол, но у меня есть некоторые другие навыки. Также я рассчитываю на болельщиков конкурса. В конце концов, если я останусь среди победителей конкурса, то буду позировать обнаженной на обложке журнала Sexy в июле.

Что известно о музе российской сборной

Фаина дель Рей учится на стоматолога и одна воспитывает ребенка.

Из экспресс-интервью в журнале Sexy:

— Почему ты выбрала для представления Россию?

— Выбрала потому, что это страна-хозяйка чемпионата, поэтому к ней будет иметь больше внимания, чем к другим.

— Кто твой любимый игрок в России?

— Кержаков.

— Если бы ты знала кого-то из футболистов, то кто бы это был?

— Неймар.

— Какая часть твоего тела нравится тебе больше всего?

— Мои ноги!

— Какая у тебя самая большая мечта?

— Быть знаменитой!