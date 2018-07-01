Пышнотелую бразильскую девушку выбрали музой российской сборной на Мундиале-2018

В Бразилии проходит своеобразный околофутбольный "чемпионат мира по красоте", в котором соревнуются местные девушки за право стать Музой Мундиаля-2018. А в предварительном этапе финалистки этого конкурса были распределены по сборным, участвующим в ЧМ-2018. У каждой из стран участниц Чемпионата теперь есть своя муза. И у России — это 25-летняя студентка и модель Фаина дель Рей (Thaina Del Rei).
Кроме звания Музы Мундиаля победительница конкурса, а также "серебряная" и "бронзовая" призерши получат право украсить своими фотографими страницы бразильского журнала Sexy.
Муза сборной России Фаина дель Рей рассказала, что перед началом чемпионата отправила сообщения почти всем нашим игрокам, пожелав им удачи на Кубке Мира, пишут организаторы конкурса на сайте Musadacopadomundo.com.br.
Фаина призналась, что также выслала футболистам некоторые свои откровенные фотографии:
— Я плохо играю в футбол, но у меня есть некоторые другие навыки.
Также я рассчитываю на болельщиков конкурса. В конце концов, если я останусь среди победителей конкурса, то буду позировать обнаженной на обложке журнала Sexy в июле.
Что известно о музе российской сборной
Фаина дель Рей учится на стоматолога и одна воспитывает ребенка.
Из экспресс-интервью в журнале Sexy:
— Почему ты выбрала для представления Россию?
— Выбрала потому, что это страна-хозяйка чемпионата, поэтому к ней будет иметь больше внимания, чем к другим.
— Кто твой любимый игрок в России?
— Кержаков.
— Если бы ты знала кого-то из футболистов, то кто бы это был?
— Неймар.
— Какая часть твоего тела нравится тебе больше всего?
— Мои ноги!
— Какая у тебя самая большая мечта?
— Быть знаменитой!
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