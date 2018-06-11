Алтайский крайком КПРФ выбрал руководителя

10 июня в Барнауле на отчетно-выборной конференции крайкома КПРФ выбрали первого секретаря. На посту осталась действующий руководитель Мария Прусакова. Она была единственным кандидатом, ее поддержали единогласно. Об этом "Политсибру" сообщила сама Прусакова.
Из крайкома исключили депутата АКЗС Андрея Сартакова, ранее исключенного и из партии, а также депутата Барнаульской городской думы Ивана Карпова. Последний тоже устроил "переворот" во фракции КПРФ, сместив с этого поста Елену Хрусталеву. Таким образом, Мария Прусакова избавилась от "мятежников" в крайкоме и партии, но утратила власть во фракции в АКЗС.
Ранее из партии исключили также руководителя фракции КПРФ Максима Талдыкина, зама Юрия Астанчика и члена Владимира Попова.
Также на конференции крайкома назначили руководителей направлений. Секретарем по идеологии переизбрали Дарью Зулину, по работе с молодежью — Антона Арцибашева, по протестному движению — Веронику Лапину, по работе с общественными организациями — Вячеслава Початова, по организационной работе — Александра Ткачева.
Вопрос выдвижения кандидатуры в губернаторы Алтайского края на заседании 10 июня не обсуждался.
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