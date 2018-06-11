Алтайский крайком КПРФ выбрал руководителя

Из крайкома исключили депутата АКЗС Андрея Сартакова, ранее исключенного и из партии, а также депутата Барнаульской городской думы Ивана Карпова. Последний тоже устроил "переворот" во фракции КПРФ, сместив с этого поста Елену Хрусталеву. Таким образом, Мария Прусакова избавилась от "мятежников" в крайкоме и партии, но утратила власть во фракции в АКЗС.

Ранее из партии исключили также руководителя фракции КПРФ Максима Талдыкина, зама Юрия Астанчика и члена Владимира Попова.

Также на конференции крайкома назначили руководителей направлений. Секретарем по идеологии переизбрали Дарью Зулину, по работе с молодежью — Антона Арцибашева, по протестному движению — Веронику Лапину, по работе с общественными организациями — Вячеслава Початова, по организационной работе — Александра Ткачева.

Вопрос выдвижения кандидатуры в губернаторы Алтайского края на заседании 10 июня не обсуждался.