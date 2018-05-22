Прусакова наносит ответный удар: три члена фракции КПРФ исключены из партии

Крайком готовит официальное сообщение о причинах исключения.

Ровно неделю назад, 14 мая, три исключенных из партии депутата стали участниками переворота во фракции: они, а также примкнувшие к ним Владимир Попов и Олег Кравченко сместили с поста руководителя объединения Марию Прусакову. И назначили на это места машиниста электровоза Талдыкина.

Позже юристы АКЗС подтвердили, что решение правомочно.

Крайком отреагировал резко.

Мария Прусакова,

первый секретарь крайкома КПРФ:

— Абсолютно очевиден в этих событиях политический "заказ" исполнительной власти, которая не стесняется в очередной раз вмешаться во внутрипартийные вопросы оппозиции. Действующая администрация Алтайского края так своеобразно решила отреагировать на рост протестного голосования в регионе, которое растет от выборов к выборам.

Таким образом, сейчас руководителем фракции является депутат, со скандалом изгнанный из партии.

Ранее Попов, Сартаков и Астанчик дружно выступили против мнения фракции, проголосовав в поддержку бюджета на 2018 год. Талдыкин тогда был на стороне Прусаковой.

Максим Талдыкин, Юрий Астанчик и Владимир Попов — относительно новые для партии люди. Андрей Сартаков работает в ней десятилетия. Он неоднократно занимал руководящие посты в краевой организации. Последней была должность первого секретаря барнаульского горкома. Его сместили с нее после голосования за бюджет.

Андрей Сартаков,

депутат АКЗС:

— Я ожидал этого решения. Причина простая: в июне состоится отчетно-выборная конференция, и президиум должен был сделать все, чтобы не допустить на нее людей, которые не разделяют точку зрения действующего руководства крайкома. А я — член краевого президиума. Что касается морального аспекта, но его мы давайте оставим в стороне. Это политика, и мораль мало заботит тех людей, которые принимают такие решения.

Документов исключенные депутаты еще не видели. Об исключении из партии Сартакову сообщил секретарь ЦК партии. Отметим, что исключенные из партии депутаты при этом остаются членами фракции КПРФ.