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Политика

Выборы в Алтайском крае будут идти 12 дней

В Алтайском крае голосование на выборах решили растянуть на 12 дней. Об этом пишет «Политсибру» со ссылкой на главу краевого избиркома Ирину Акимову.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.

Такая система будет и на дополнительных выборах в АКЗС, и на выборах муниципального уровня.

Со 2 по 12 сентября можно проголосовать с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00. Для этого нужно иметь уважительную причину: учеба, работа, командировка, но проверять ее не будут.

13 сентября (основной день) участки будут работать с 08:00 до 20:00 часов.

На одном из трех округов в АКЗС голосование начнется еще раньше — с 23 августа по 12 сентября. Комиссия посетит отдаленные и труднодоступные села.

Голосование вне участков, скорее всего, потребуется, считает Акимова. Все решения окончательно примут ближе к 13 сентября.

За кого голосуем

В регионе будут выбирать трех депутатов АКЗС, 371 депутата муниципального уровня и 28 глав сел.

Ранее Госдума РФ приняла закон, предусматривающий проведение выборов в течение нескольких дней.

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