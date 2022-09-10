В день тишины, начавшийся в Барнауле 9 сентября, ряд кандидатов в депутаты разместили свои агитационные материалы в соцсетях — на личных страничках во «ВКонтакте». Алтайский штаб Общественного наблюдения за выборами напомнил: закон запрещает это делать.

Оперативно от реагировал

Призыв «Прошу поддержать мою кандидатуру» кандидата в депутаты Барнаульской гордумы (и депутата предыдущей БГД) появился на его страничке в соцсети именно 9 сентября — дату тут не скроешь. И он такой не один.

Еще один из кандидатов (кстати, тоже опытный депутат) разместил призывный ролик — но откорректировал свой ролик после того, как о его агитации в соцсети «ВКонтакте» сообщили в избирком бдительные активисты. Его коллега же пока оставил свой призыв без изменений.

В Общественном штабе наблюдений рассказали altapress.ru и о рассылке призывов проголосовать за конкретного кандидата через WhatsApp.

Однако Екатерина Сергеева, член штаба и руководитель Алтайского центра политического консалтинга, объяснила: Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав» запрещает агитацию в этот период — в том числе в соцсетях и мессенджерах.

В Барнауле стартовали выборы. Андрей Чурилов , Вечерний Барнаул

Это нельзя делать

По словам Екатерины Сергеевой, сеть «Интернет» официально признана площадкой, где могут размещаться материалы с предвыборной агитацией. Стало быть, публикации в сетевых изданиях (СМИ), сайтах, не являющихся СМИ, в соцсетях, в мессенджерах запрещаются в день тишины и в день выборов.

Кроме того, нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами.

Как полагает Екатерина Сергеева, на территории края запрет действует 10 сентября (день тишины) и 11 сентября (выборы), а вот в Барнауле, где голосование проходит три дня, с 9 по 11 сентября включительно.

Голосование. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Штаб призвал участников выборов соблюдать законодательство и не допускать нарушений.

Ранее altapress.ru сообщал, что в первый день выборов в Барнауле проголосовали 4,06% избирателей.

Для сравнения: год назад, на выборах депутатов краевого парламента и Госдумы, в первый день голосования явка в Барнауле составила 8,7%.