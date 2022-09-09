11 сентября
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Политика

Стала известна явка барнаульцев на выборы в городскую Думу в первый день голосования

Избирком Алтайского края в своем телеграм-канале опубликовал статистику первого дня голосования на выборах депутатов Барнаульской городской Думы.

Выборы.
Выборы.
"Голос"

По информации крайизбиркома, в пятницу 9 сентября, на выборах проголосовали 21 402 избирателя. В пересчете это 4,06% от всех избирателей в краевой столице.

Активнее всего голосовали жители Ленинского и Центрального районов Барнаула. Здесь проголосовали 4554 и 4368 избирателей соответственно, явка — 4,41%.

В Индустриальном районе поспешили отдать свой голос 7470 избирателей, явка — 3,98%.

В Железнодорожном районе проголосовало 2784 человека, явка — 3,84%.

В Октябрьском районе свой голос отдали 2226 человек, явка — 3,46%.

Выборы в Барнаульскую гордуму проходят с 9 по 11 сентября.

Ранее штаб Общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае оценил такую явку избирателей не как низкую, а как свидетельство чистоты выборов.

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