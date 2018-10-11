«Простите меня». Еще один российский губернатор добровольно покидает пост

11 октября глава Забайкальского края Наталья Жданова заявила о добровольной отставке. Она выступила с видеообращением к жителям региона, где рассказала, почему решила покинуть свой пост.

По словам Ждановой, ее решение связано с ее внутренними мотивами, а не с теми слухами, которые ходили вокруг ее имени. Также она попросила у забайкальцев прощения и сказала, что прощает всех, кому должна.

Жданова руководила краем в качестве врио, а потом действующего губернатора с февраля 2016 года.

Напомним, что в конце сентября — начале октября произошли сразу пять отставок губернаторов за неделю. Также эксперты в федеральных СМИ предрекают возможную отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова.