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«Простите меня». Еще один российский губернатор добровольно покидает пост

11 октября глава Забайкальского края Наталья Жданова заявила о добровольной отставке. Она выступила с видеообращением к жителям региона, где рассказала, почему решила покинуть свой пост.

Наталья Жданова.
Наталья Жданова.
забайкальскийкрай.рф

По словам Ждановой, ее решение связано с ее внутренними мотивами, а не с теми слухами, которые ходили вокруг ее имени. Также она попросила у забайкальцев прощения и сказала, что прощает всех, кому должна.

Жданова руководила краем в качестве врио, а потом действующего губернатора с февраля 2016 года.

Напомним, что в конце сентября — начале октября произошли сразу пять отставок губернаторов за неделю. Также эксперты в федеральных СМИ предрекают возможную отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова.

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