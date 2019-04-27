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Политика

Просто некогда: Песков заявил, что в графике Путина нет времени для сна

Президент России Владимир Путин не спит, потому что у него очень много работы. Об этом заявил Дмитрий Песков, пишут «Известия».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Отвечая на вопрос, как глава государства, который постоянно в поездках, успевает высыпаться, Песков ответил заявил: «Он же Путин! Он не спит, он работает!».

Два дня назад Владимир Путин прилетел из Читы во Владивосток, где провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. После сразу полетел в Китай.

Песков подчеркнул, что визит президента в Китай продуктивный: Путин принял участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», серию двухсторонних встреч, а также переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, пишут РИА Новости.

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