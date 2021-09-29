29 сентября
﻿
Политика

Против отчетности чиновников за покупку предметов роскоши выступило правительство

Российское правительство выступило против отчетности чиновников за покупку предметов роскоши.

Яхта.
Яхта.
СС0

В отзыве на документ говорится, что в нем не содержится определение предмета роскоши, также отсутствуют критерии для отнесения объектов имущества к таковым.

А порядок подтверждения права собственности «приведет к сложностям в правоприменительной практике». Кроме того, автор инициативы не обосновал необходимость сокращения с трех лет до двух периода, в рамках которого исчисляется совокупный доход должностного лица, передает ТАСС.

Законопроект подготовил депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он предлагает установить обязанность должностных лиц предоставлять сведения «по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата», если общая сумма таких сделок превышает совокупный доход, пишет bfm.ru.

Сейчас в перечень подотчетных сделок входят покупка земли и недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций, цифровой валюты.

Шубы.
Шубы.
открытые источники в Интернете

При этом инициативой предлагается сократить с трех до двух лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), учитываемый при осуществлении контроля за их расходами.

В июле в правительстве России не поддержали законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.

Предполагалось, что этот налог должны платить владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт и катеров от 15 млн рублей.

В правительстве посчитали, что указанное имущество «уже является объектом налогообложения другими налогами», которыми предусматривается повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость