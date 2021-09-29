Против отчетности чиновников за покупку предметов роскоши выступило правительство

В отзыве на документ говорится, что в нем не содержится определение предмета роскоши, также отсутствуют критерии для отнесения объектов имущества к таковым.

А порядок подтверждения права собственности «приведет к сложностям в правоприменительной практике». Кроме того, автор инициативы не обосновал необходимость сокращения с трех лет до двух периода, в рамках которого исчисляется совокупный доход должностного лица, передает ТАСС.

Законопроект подготовил депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он предлагает установить обязанность должностных лиц предоставлять сведения «по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата», если общая сумма таких сделок превышает совокупный доход, пишет bfm.ru.

Сейчас в перечень подотчетных сделок входят покупка земли и недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций, цифровой валюты.

Шубы. открытые источники в Интернете

При этом инициативой предлагается сократить с трех до двух лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), учитываемый при осуществлении контроля за их расходами.

В июле в правительстве России не поддержали законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.

Предполагалось, что этот налог должны платить владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт и катеров от 15 млн рублей.

В правительстве посчитали, что указанное имущество «уже является объектом налогообложения другими налогами», которыми предусматривается повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости.