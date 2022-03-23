Против журналиста Александра Невзорова возбудили уголовное дело по статье о «фейках»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова по новой статье о публичном распространении фейков о действиях ВС России (ч. 2 ст. 207.3 УК).

По данным следователей, 9 марта Невзоров на своей публичной странице в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в России) и 19 марта на YouTube-канале опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что российское Минобороны официально объявило о ложности указанных сведений, распространенных в интернете.

Сейчас следователи устанавливают местонахождение Невзорова.

Накануне суд Москвы впервые арестовал фигуранта уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.