Против журналиста Александра Невзорова возбудили уголовное дело по статье о «фейках»

По данным следователей, 9 марта Невзоров на своей публичной странице в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в России) и 19 марта на YouTube-канале опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».
«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ», — сообщает пресс-служба СК РФ.
В ведомстве подчеркнули, что российское Минобороны официально объявило о ложности указанных сведений, распространенных в интернете.
Сейчас следователи устанавливают местонахождение Невзорова.
Накануне суд Москвы впервые арестовал фигуранта уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.