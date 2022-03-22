22 марта
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Происшествия

Столичный суд впервые арестовал мужчину за дискредитацию действий российских военных

Пресненский суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Даниил Берман.

Правосудие. Суд.
Правосудие. Суд.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сергея Клокова арестовали по пунктам «а», «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Адвокат уже обжаловал постановление. Подробностей он рассказать не может, но добавил, что в Москве по данной статье на сегодняшний день это «первый и единственный арест».

Арестованный Клоков — техник запасного пункта управления столичного главка МВД.

Он пробудет под стражей до 16 мая.

Статья 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) появилась в уголовном кодексе 4 марта.

Если распространение фейков повлечет тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.

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