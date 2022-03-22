Столичный суд впервые арестовал мужчину за дискредитацию действий российских военных

Пресненский суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Даниил Берман.

Сергея Клокова арестовали по пунктам «а», «б», «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Адвокат уже обжаловал постановление. Подробностей он рассказать не может, но добавил, что в Москве по данной статье на сегодняшний день это «первый и единственный арест».

Арестованный Клоков — техник запасного пункта управления столичного главка МВД.

Он пробудет под стражей до 16 мая.

Статья 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) появилась в уголовном кодексе 4 марта.

Если распространение фейков повлечет тяжкие последствия, это будет грозить лишением свободы на срок от десяти до 15 лет.