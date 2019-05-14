Акция против строительства храма в Екатеринбурге закончилась столкновениями

Акция противников строительства церкви Святой Екатерины на месте сквера возле Театра драмы в Екатеринбурге обернулась столкновениями между ее участниками и «защитниками храма», которых местные СМИ и telegram-каналы называют «спортсменами».

В потасовках на стороне «защитников» участвовали представители академии единоборств «Русской медной компании», пишет 66.RU.

Полиция, которая изначально не вмешивалась в конфликт, впоследствии задержала одного человека.

Одного пострадавшего госпитализировали, пишет интернет-ресурс Е1. Очевидцы рассказали, что несколько человек получили травмы.

«Пока что задержано четыре человека. Одного человека увезли в отдел полиции, но сотрудники не сказали, в какой. Троих задержали раньше, но информации об их освобождении из автозака так и не было. Не видели, чтобы оттуда кто-то выходил», — уточнил екатеринбургский правозащитник Никита Томилов, пишет «МБХ медиа».

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заверил ТАСС, что никаких «потасовок или противоправных действий» в ходе акции против строительства храма допущено не было. 14 мая состоится совещание для выработки решений по урегулированию конфликта.

Вопрос о строительстве храма выносился на публичные слушания, по итогам которых выдадут разрешение его возвести, то есть «все процедуры соблюдены», напомнил Бидонько.

На место проведения акции протеста также приезжал заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов. По его словам, власти «с большим интересом смотрят за происходящим».

Как начался протест

Изначально храм собирались строить на площади Труда, затем — на насыпном острове в акватории городского пруда. Его возведение запланировано к 300-летию Екатеринбурга (будет отмечаться в 2023 году).

Когда храм решили строить в сквере у Театра драмы, в прокуратуру стали поступать жалобы. Однако надзорное ведомство не нашло причин для запрета на реализацию проекта. После этого активисты начали устраивать митинги, требуя не уничтожать сквер.

Протесты длились несколько месяцев.

Однако 13 мая ситуация накалилась: противники строительства храма повалили ограждение вокруг территории стройки, окружили палатку ЧОП «РМК Безопасность» и принялись водить вокруг нее хоровод, выкрикивая «Мы за сквер!» и «Скверу быть».

Читали молитвы

«Защитники храма», придя к месту проведения акции, подняли металлический забор и заблокировали некоторых активистов внутри. Те попытались повалить ограждение, однако «спортсмены» этому противостояли. Двое из них носили вокруг забора икону, читая при этом молитвы, пишет polit.ru.

Екатеринбургская епархия призвала верующих 14 мая прийти на молебен об укреплении мира. Ночную акцию активистов представители церкви назвали «разжиганием гражданского противостояния» и призвали православных ответить на «нападки, наветы и агрессию» усилением «молитв за ближних своих», пишет ura.ru.

Губернатор-арбитр

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что готов выступить арбитром в споре сторон.

«Я думаю, что самый правильный шаг сейчас — организовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником в этом разговоре», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор назначил встречу конфликтующим сторонам 14 мая на 16:00.

«Жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны», — уточнил глава региона.

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