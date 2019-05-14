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14 мая 8°C

«Пожалуйста, не трожьте!»: барнаульцы не хотят благоустройства главного проспекта

Администрация Барнаула объявила аукцион на благоустройство проспекта Ленина. За 26,8 млн рублей подрядчик должен будет обновить пешеходную зону, в том числе, замостить ее плиткой. Такое решение совсем не обрадовало жителей города.

Благоустроенная аллея на проспекте Ленина
Благоустроенная аллея на проспекте Ленина
barnaul.org

Согласно смете, для аллеи выбрали три вида плитки типа «брусчатка» — серая, а также цветная (желтая и красная), такая же как на ул. Мало-Тобольской. Власти планируют замостить участок от ул. Молодежной до ул. Партизанской, говорится в техзадании.

Помимо плитки, тендер предусматривает установку бетонных бордюров и 50 скамеек.

Горожане бурно отреагировали на новость о благоустройстве главной аллеи. В группе «Барнаул22» в «ВКонтакте» опубликованы сотни гневных комментариев. Жители против траты денег на бессмысленную, по их мнению, смену асфальта на плитку.

«Без комментариев!!! Где надо приложить силы и потратить деньги, так денег нет. А как вбухать деньги на смену асфальта на брусчатку, так денег полно», — эмоционально заметил один из комментаторов.

Аллея на пр. Ленина в Барнауле.
Аллея на пр. Ленина в Барнауле.
Яндекс. Карты

По мнению другого жителя города, «плитка — это бред и извращение», потому что «дамы ломают каблуки и ноги, невозможно кататься на роликах и скейтах, а мамы с колясками и «дребезжащими в них детьми» спасибо тоже не скажут.

Многие склоняются к тому, что на аллее вообще ничего не нужно менять, а то и вовсе убрать, расширив проезжую часть.

«У нас весь Ленинский в многокилометровых пробках стоит от Речного вокзала до Космонавтов, а они аллею выложить… Аллею на Ленина в асфальт надо закатать, чем скорее, тем лучше, сделать выделенные полосы для ОТ чтобы разгрузить улицу. Толку от аллеи на пр. Ленина всё равно никакого; машины едут под боком с обеих сторон, вокруг шум, гарь», — пишет другой комментатор.

Также горожане не упустили возможности напомнить, что обычно происходит с плиткой в Барнауле. Многие привели примеры традиционных «волн и провалов» в Нагорном парке. «Пожалуйста, не трожьте асфальт. Знаем вашу плитку, которая через полгода начинает волнами ходить. Тот же участок от Гоголя вниз — яркий тому пример», — комментируют в соцсетях.

Подрядчика на благоустройство аллеи на пр. Ленина определят 23 мая. Все работы должны завершиться к 1 сентября.

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