«Пожалуйста, не трожьте!»: барнаульцы не хотят благоустройства главного проспекта

Администрация Барнаула объявила аукцион на благоустройство проспекта Ленина. За 26,8 млн рублей подрядчик должен будет обновить пешеходную зону, в том числе, замостить ее плиткой. Такое решение совсем не обрадовало жителей города.

Согласно смете, для аллеи выбрали три вида плитки типа «брусчатка» — серая, а также цветная (желтая и красная), такая же как на ул. Мало-Тобольской. Власти планируют замостить участок от ул. Молодежной до ул. Партизанской, говорится в техзадании.

Помимо плитки, тендер предусматривает установку бетонных бордюров и 50 скамеек.

Горожане бурно отреагировали на новость о благоустройстве главной аллеи. В группе «Барнаул22» в «ВКонтакте» опубликованы сотни гневных комментариев. Жители против траты денег на бессмысленную, по их мнению, смену асфальта на плитку.

«Без комментариев!!! Где надо приложить силы и потратить деньги, так денег нет. А как вбухать деньги на смену асфальта на брусчатку, так денег полно», — эмоционально заметил один из комментаторов.

Аллея на пр. Ленина в Барнауле. Яндекс. Карты

По мнению другого жителя города, «плитка — это бред и извращение», потому что «дамы ломают каблуки и ноги, невозможно кататься на роликах и скейтах, а мамы с колясками и «дребезжащими в них детьми» спасибо тоже не скажут.

Многие склоняются к тому, что на аллее вообще ничего не нужно менять, а то и вовсе убрать, расширив проезжую часть.

«У нас весь Ленинский в многокилометровых пробках стоит от Речного вокзала до Космонавтов, а они аллею выложить… Аллею на Ленина в асфальт надо закатать, чем скорее, тем лучше, сделать выделенные полосы для ОТ чтобы разгрузить улицу. Толку от аллеи на пр. Ленина всё равно никакого; машины едут под боком с обеих сторон, вокруг шум, гарь», — пишет другой комментатор.

Также горожане не упустили возможности напомнить, что обычно происходит с плиткой в Барнауле. Многие привели примеры традиционных «волн и провалов» в Нагорном парке. «Пожалуйста, не трожьте асфальт. Знаем вашу плитку, которая через полгода начинает волнами ходить. Тот же участок от Гоголя вниз — яркий тому пример», — комментируют в соцсетях.

Подрядчика на благоустройство аллеи на пр. Ленина определят 23 мая. Все работы должны завершиться к 1 сентября.