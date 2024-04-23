ПЦР-тест для сенаторов: стало известно, как пройдет инаугурации Путина

Накануне церемонии сенаторы пройдут ПЦР-тестирование на коронавирус.

Не исключено, что на следующий день после инаугурации, 8 мая, Дума рассмотрит кандидатуру премьер-министра, указывает Lenta.ru

Президент должен внести кандидатуру на рассмотрение Госдумы не позднее двухнедельного срока после вступления в должность.

Правительство России во главе с председателем слагает полномочия перед вновь избранным президентом страны. Решение оформляется распоряжением правительства в день инаугурации главы государства. Члены кабинета министров исполняют свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Закон и дата

Согласно ст. 82 федерального закона «О выборах президента Российской Федерации», срок полномочий избранного президента начинается по истечении шести лет со дня вступления в должность действующего главы государства. В 2018 году Владимир Путин принял президентские полномочия 7 мая. В 2024 году он также вступит в должность 7 мая на пятый срок.

Церемония

Новоизбранный президент должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции. При проведении инаугурации используются символы президентской власти: как штандарт и знак президента РФ, а также специальный экземпляр Конституции.

С 2004 года церемония проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

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