Публицист жестко и оскорбительно раскритиковал Исинбаеву за переезд в Испанию

Российский публицист Сергей Стиллавин в Telegram-канале в жесткой форме обратился е двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой.

Напомним, спортсменка назвала свое офицерское звание номинальным и заявила, что она — человек мира.

По мнению публициста, бежит из страны сволочь — «люди мира», которые были успешными в прежней реальности и мечтающие спасти свое сытое существование, указывает Газета.Ru.

Сталлавин написал: "Пусть тикает вся эта мразота, чтоб на своей земле остались лишь те, кто ее достоин".

Отдельно публицист высказался по поводу "человека мира": "Нету больше никакого единого глобального мира, а снова есть «мы» и «они».

Многократная чемпионка мира, майор Российской армии Елена Исинбаева оказалась в центре скандала несколько дней назад, когда опубликовала пост в соцсетях на русском и испанском языках. В посте спортсменка заявила, что служба в ВС РФ в звании майора носила номинальный характер, что она — человек мира.

Ранее СМИ выяснили, какой бизнес есть у Исинбаевой на Западе. Также сообщалось, что она переехала в Испанию

За заслуги и политика

Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. В 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора.

Состояла в движении Putin Team.

В январе 2020 года Исинбаева находилась в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.