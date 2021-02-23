Путин и Лукашенко после переговоров покатались на лыжах

На один из склонов лидеры государств добрались на снегоходах. Лукашенко вырвался вперед и приехал первым, но на спуске первым был Путин, отмечает издание.
Во время катания президенты поприветствовали отдыхающих. Проезжая мимо президент РФ сбавил скорость и помахал людям.
Александр Лукашенко прибыл в Россию, чтобы провести переговоры с российскими властями.
Путин на встрече в Сочи 22 февраля пригласил коллегу прокатиться на лыжах, чтобы «отдохнуть после рабочих часов».
Это вторая личная встреча Путина и Лукашенко с момента президентских выборов в Белоруссии. Российский лидер отметил, что в современных условиях это «большая редкость и значительная ценность», передают «Вести».