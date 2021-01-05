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Политика

Путин и Меркель думают над совместным производством вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведи телефонный разговор, в ходе которого поздравили друг друга с праздниками и обсудили вопрос, связанный с производством вакцин от коронавируса.

Владимир Путин и Ангела Меркель.
Владимир Путин и Ангела Меркель.
kremlin.ru

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», — сообщила пресс-служба Кремля.

Помимо этого лидеры двух стран обсудили некоторые вопросы внутриукраинского урегулирования.

Отметим, что в последний раз Путин и Меркель говорили по телефону 7 декабря прошлого года и обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и на Украине, тему отравления оппозиционера Алексея Навального и контакты министерств здравоохранения РФ и ФРГ по вопросам вакцин от COVID-19.

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