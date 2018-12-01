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Политика
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Путин и Трамп не пожали друг другу руки на саммите G20

Владимир Путин и Дональд Трамп даже не поздоровались друг с другом на церемонии фотографирования глав делегаций стран «Большой двадцатки» в Аргентине, пишет РБК.

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Финляндии.
Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Финляндии.
kremlin.ru

Лидеры России и США в момент съемки стояли в первом ряду с разных сторон, между ними находились еще несколько человек.

Также Путин с Трампом не контактировали и перед рабочим заседанием глав делегаций G20. Между ними за большим круглым столом сидели наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.​ Между тем, российский президент и саудовский принц поприветствовали друг друга неформально, с размаху ударив по рукам.

Как сообщает «Интерфакс», журналисты спросили президента США, смог бы он в случае встречи с главой РФ обменяться с ним любезностями. «Я не знаю. Наверное, не особо», — ответил Трамп.

На этом саммите должна была состояться личная встреча Путина и Трампа, однако 29 ноября американский президент отменил её из-за ситуации в Керченском проливе.

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