Путин и Трамп не пожали друг другу руки на саммите G20

Лидеры России и США в момент съемки стояли в первом ряду с разных сторон, между ними находились еще несколько человек.
Также Путин с Трампом не контактировали и перед рабочим заседанием глав делегаций G20. Между ними за большим круглым столом сидели наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Между тем, российский президент и саудовский принц поприветствовали друг друга неформально, с размаху ударив по рукам.
Как сообщает «Интерфакс», журналисты спросили президента США, смог бы он в случае встречи с главой РФ обменяться с ним любезностями. «Я не знаю. Наверное, не особо», — ответил Трамп.
На этом саммите должна была состояться личная встреча Путина и Трампа, однако 29 ноября американский президент отменил её из-за ситуации в Керченском проливе.