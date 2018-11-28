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Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным из-за «агрессии»

Дональд Трамп может отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 из-за ситуации в Керченском проливе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью в Washington Post. «Мне не нравится эта агрессия, она не нужна мне вовсе», — заявил президент США

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
donaldjtrump.com

Как отмечает издание, Трамп ожидает «полного отчёта» по инциденту в Керченском проливе. «Он будет определяющим, — заявил американский лидер, — Может быть, никакой встречи и не будет… Мне не нравится эта агрессия, она не нужна мне вовсе».

25 ноября корабли ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива после незаконного пересечения российской границы. 26 ноября Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране — оно будет действовать с момента подписания до 26 января 2019 года. Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности.

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