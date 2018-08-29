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Путин массово отправил в отставку генералов из разных ведомств. Что это значит?

28 августа указом № 500 Владимир Путин освободил от должности 15 генералов различных ведомств. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Что означает эта массовая отставка?

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Должности лишился замглавы МЧС Владлен Аксенов, глава ханты-мансийского управления СК Анвар Ахмедзянов, начальник управления МЧС России по Томской области Михаил Бегун, прокурор Приморского края Сергей Бессчасный и ряд других — всего 15 человек.

Среди «оставленных» без назначения алтайских генералов нет. А с полным списком отставников можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Есть несколько версий массовой отставка генералов, полагают эксперты ura.ru.

Во-первых, нас готовят к каким-то важным событиям, о которых мы пока не знаем, считает бывший старший следователь по особо важным делам МВД РФ Павел Зайцев. Он не исключает, что у государства появились новые задачи, и для их решения будут задействованы новые люди.

Во-вторых, кадровые перемены могут быть связаны с реакцией государства на сигналы из регионов, предположила замруководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова.

В-третьих, «пачками» увольнять просто проще. Как пояснил источник ura.ru, «каждый раз эти новости производят информационный эффект — люди пугаются, волнуются. Однако чаще всего „пачками“ увольняют не для устрашения. Технически это сделать проще».

Указ № 500 предусматривает также новые назначения. В Алтайском крае произошла смена руководителя ГУ МВД и управления следственного комитета. Олег Торубаров переведен в Крым министром внутренних дел, Евгений Долгалев в Хабаровский край начальником краевого СУСКа.

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