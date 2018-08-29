Путин массово отправил в отставку генералов из разных ведомств. Что это значит?

28 августа указом № 500 Владимир Путин освободил от должности 15 генералов различных ведомств. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Что означает эта массовая отставка?

Должности лишился замглавы МЧС Владлен Аксенов, глава ханты-мансийского управления СК Анвар Ахмедзянов, начальник управления МЧС России по Томской области Михаил Бегун, прокурор Приморского края Сергей Бессчасный и ряд других — всего 15 человек.

Среди «оставленных» без назначения алтайских генералов нет. А с полным списком отставников можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Есть несколько версий массовой отставка генералов, полагают эксперты ura.ru.

Во-первых, нас готовят к каким-то важным событиям, о которых мы пока не знаем, считает бывший старший следователь по особо важным делам МВД РФ Павел Зайцев. Он не исключает, что у государства появились новые задачи, и для их решения будут задействованы новые люди.

Во-вторых, кадровые перемены могут быть связаны с реакцией государства на сигналы из регионов, предположила замруководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова.

В-третьих, «пачками» увольнять просто проще. Как пояснил источник ura.ru, «каждый раз эти новости производят информационный эффект — люди пугаются, волнуются. Однако чаще всего „пачками“ увольняют не для устрашения. Технически это сделать проще».

Указ № 500 предусматривает также новые назначения. В Алтайском крае произошла смена руководителя ГУ МВД и управления следственного комитета. Олег Торубаров переведен в Крым министром внутренних дел, Евгений Долгалев в Хабаровский край начальником краевого СУСКа.