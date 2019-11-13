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Политика

Путин наградил орденом российского миллиардера

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бизнесмена Бориса Ротенберга за активную общественную деятельность и заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Предприниматель получил орден как генеральный директор некоммерческого партнерства «Общество содействия развитию спортивных видов единоборств „Отечество“» в Санкт-Петербурге, пишет znak.com.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации 12 ноября.

Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в деле государственного строительства, в вопросе укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья, за достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и другой общественно полезной деятельности.

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