Путин намекнул российским СМИ, что пора переключиться с Украины на свою страну

Украинская тематика стала занимать слишком много места в федеральных СМИ, и власть это не может не замечать. Он посоветовал журналистам переключиться на внутреннюю повестку во время общения с жителями Санкт-Петербурга, пишет ТАСС,

Как сообщает информагентство, один из тех, кто обращался к главе государства, был особенно активен и изложил собственные мысли по вопросам взаимоотношений России и Украины.

Выслушав его, Путин заметил: «Что ж вы все об Украине? Надо и о себе подумать».

Политологи считают, что таким способом Владимир Путин дал понять руководителям федеральных СМИ, что они сильно увлеклись украинской повесткой и забыли о тех проблемах, которые есть внутри страны. Очевидно, что сигнал дан и в отношении тех политических шоу, которые бесконечно устраиваются на Первом канале и телеканале «Россия».