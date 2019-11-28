Путин намекнул российским СМИ, что пора переключиться с Украины на свою страну

Как сообщает информагентство, один из тех, кто обращался к главе государства, был особенно активен и изложил собственные мысли по вопросам взаимоотношений России и Украины.
Выслушав его, Путин заметил: «Что ж вы все об Украине? Надо и о себе подумать».
Политологи считают, что таким способом Владимир Путин дал понять руководителям федеральных СМИ, что они сильно увлеклись украинской повесткой и забыли о тех проблемах, которые есть внутри страны. Очевидно, что сигнал дан и в отношении тех политических шоу, которые бесконечно устраиваются на Первом канале и телеканале «Россия».