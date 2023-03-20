20 марта
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Политика

Путин написал статью об отношениях России и Китая для издания «Жэньминь жибао»

Президент РФ Владимир Путин опубликовал в газете «Жэньминь жибао» статью об отношениях России и Китая.

Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Владимир Путин и Си Цзиньпин.
kremlin.ru

В публикации российский лидер называет текущие российско-китайские отношения «краеугольным камнем глобальной стабильности и образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами».

Глава государства характеризует взаимодействие Пекина и Москвы на международной арене словами «стоя плечом к плечу», «как скала посреди бурного потока», указывает bfm.ru.

Авторская работа Путина называется «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее». И приурочена к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Встреча лидеров государств пройдет с 20 по 22 марта.

<С текстом публикации на русском языке можно ознакомиться на сайте Кремля.>

В сентябре 2022 года лидеры двух государств встречались на полях саммита ШОС в Самарканде.

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