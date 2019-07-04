Путин назвал главное отличие России от США

Москва не вмешивается в дела других стран, заявил глава государства. В этом и есть главное отличие от США.
По его словам, обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются «верхом абсурда». Отсутствие заговора подтвердили выводы комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера.
«Широко известно, чем все закончилось — ничем, провалом», — сказал Путин.
На 5 июля президент запланировал визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским.