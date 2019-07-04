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Политика

Путин назвал главное отличие России от США

Президент РФ Владимир Путин назвал ключевое отличие России от США и ряда их союзников во внешней политике. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, пишет РИА Новости.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

Москва не вмешивается в дела других стран, заявил глава государства. В этом и есть главное отличие от США.

По его словам, обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются «верхом абсурда». Отсутствие заговора подтвердили выводы комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера.

«Широко известно, чем все закончилось — ничем, провалом», — сказал Путин.

На 5 июля президент запланировал визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским.

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