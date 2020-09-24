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Политика

Путин назвал «хамством» отказ зарубежных партнеров поставлять композиты для нового российского самолета

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями атомной отрасли назвал «хамством» отказ западных партнеров поставлять композиты для нового российского пассажирского самолета МС-21.

Владимир Путин с летчиками-испытателями МС-21.
Владимир Путин с летчиками-испытателями МС-21.
kremlin.ru

Это «просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил — МС-21 не имеет «ничего общего с оборонным комплексом» и речь идет о «недобросовестной конкуренции».

Именно по этой причине, как считает президент, были прекращены поставки композитных материалов для крыла самолета, пишет bfm.ru.

Путин добавил, что Россия все равно сделает новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Хотя конкуренты рассчитывают, что из-за срыва поставок они успеют первыми занять «эти ниши и рынки».

Самолет МС-21.
Самолет МС-21.
kremlin.ru

Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

О самолете XXI века

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21−300) на расстояние до 6,4 тыс. километров.

Первый полет машина совершила в 2017-м. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируют заменить российскими ПД-14.

Авиастроительная корпорация «Иркут» — разработчик пассажирского самолета МС-21−300. Ранее запуск серийного производства МС-21 перенесли с конца 2019 года на 2020 год.

Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб.

Инцидент

Год назад во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема была связана с работой стойки шасси.

Самолет экстренно посадили в Жуковском. Никто не пострадал. На борту находились летчики-испытатели, которые совершали плановый испытательный полет четвертой машины.

В корпорации «Иркут», которая разрабатывала самолет, сказали, что «самолет приземлился в штатном режиме».

Песнь самолету

В 2017 году Татьяна Рогозина — жена ответственного за оборонку вице-премьера России (на тот момент) Дмитрия Рогозина — записала композицию под названием «Летать», которую посвятила первому полету российского пассажирского лайнера МС-21.

Автором музыки к композиции Рогозиной выступил композитор Андрей Ктитарев, который в прошлом сотрудничал с группой «На-На».

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