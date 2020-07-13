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Политика

Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин не считает, что принятие Крыма в состав РФ ухудшило отношение Украины и России, сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин и Сильвио Берлускони в Крыму.
Владимир Путин и Сильвио Берлускони в Крыму.
kremlin.ru

«Что касается хронологии событий: то сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными. С этого момента мы с ними разошлись. После этого Крым вернулся в состав РФ, а не наоборот. Так что-то, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано», — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходила на «России 1».

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по результатам референдума среди его жителей, пишет polit.ru. Большинство стран мира и международные организации считают полуостров украинской территорией.

Из-за этого против России в 2014 году были введены первые санкции.

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