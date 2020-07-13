Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной

«Что касается хронологии событий: то сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными. С этого момента мы с ними разошлись. После этого Крым вернулся в состав РФ, а не наоборот. Так что-то, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано», — сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходила на «России 1».