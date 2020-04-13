Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 апреля
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Путин назвал распространение COVID-19 в регионах «разгильдяйством»

Президент Владимир Путин назвал причиной вспышек или значительного роста скорости распространения болезни в регионах России «разгильдяйством», пишет РБК.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Это результат разгильдяйства, просто, я считаю. По-другому, я не могу это назвать. Поэтому я прошу и специалистов на местах, и руководителей субъектов Российской Федерации, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей самым серьезным образом», — сказал Путин на прошедшем в режиме видеоконференции совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Напомним, 13 апреля Владимир Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. По мнению главы государства, ситуация меняется не в лучшую сторону.

Он поручил сделать точный прогноз по развитию ситуации на три, семь и десять дней, с учетом всех сценариев развития событий, «даже самых сложных и экстраординарных».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость