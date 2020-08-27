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27 августа
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Политика

Путин назвал условие, при котором в Белоруссию введут российские войска

По просьбе Александра Лукашенко в России сформировали резерв из силовиков, который могут задействовать для оказания помощи республике. В интервью телеканалу «Россия 24» Владимир Путин рассказал, при каком условии российские войска будут введены в Белоруссию.

"Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года.
"Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года.
kremlin.ru

Президент Росии впервые подробно высказался о протестах в Белоруссии. Как заявил Путин, Кремль ведет себя в этой ситуации более сдержано и нейтрально, чем власти США и стран Европы. По мнению президента РФ, на процессы в Белоруссии стремятся влиять внешние силы, которые преследуют свои политические интересы.

Однако в России уже сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который власти готовы задействовать для оказания помощи союзной республике.

«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля… Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою», — заявил глава РФ.

Ранее о волнениях в республике высказался Александр Суриков, 12 лет проработавший послом России в Белоруссии. Он считает, что волнения там скоро закончатся. «Скоро 1 сентября, надо будет ребятишек в школу вести, встречать, кормить. Людям будет чем заняться, что тут непонятного?», — отметил экс-посол.

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