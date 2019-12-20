«Поковыряйтесь там»: Путин не признал своих предполагаемых дочерей

Кровный вопрос подняла журналистка BBC. Она напомнила президенту его слова о том, что его дети не занимаются политикой и бизнесом и вообще «никуда не лезут».

При этом Катерина Тихонова имеет должность директора компании «Иннопрактика», а у Марии Воронцовой есть доля в компании «Номеко». Обе женщины в последнее время стали часто появляться СМИ, заявила журналист BBC.

«Вы сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, упомянули вторую, вы же не все рассказали, наверное? Вы упомянули какие-то их личные доли там, упомянули объем этого бизнеса? Вы же этого ничего не сказали, вы просто обозначили факт, а этого недостаточно. Вы, когда поковыряетесь там подробнее, поймете, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он как таковой, и кому там что принадлежит, и кто что помогает», — ответил ей Путин.