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Политика

«Поковыряйтесь там»: Путин не признал своих предполагаемых дочерей

Президент Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции не прокомментировал предположение о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми, пишет «Коммерсант».

Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Владимир Путин на большой пресс-конференции.
kremlin.ru

Кровный вопрос подняла журналистка BBC. Она напомнила президенту его слова о том, что его дети не занимаются политикой и бизнесом и вообще «никуда не лезут».

При этом Катерина Тихонова имеет должность директора компании «Иннопрактика», а у Марии Воронцовой есть доля в компании «Номеко». Обе женщины в последнее время стали часто появляться СМИ, заявила журналист BBC.

«Вы сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, упомянули вторую, вы же не все рассказали, наверное? Вы упомянули какие-то их личные доли там, упомянули объем этого бизнеса? Вы же этого ничего не сказали, вы просто обозначили факт, а этого недостаточно. Вы, когда поковыряетесь там подробнее, поймете, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он как таковой, и кому там что принадлежит, и кто что помогает», — ответил ей Путин.

Президент также рассказал, что компания «Иннопрактика» была создана по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Проект предполагает сочетать возможности разработок научных вузов с реальными потребностями производителей.

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