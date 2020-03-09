Путин не согласен с предложением отменить ограничение президентских сроков

Как пишет «Российская газета», такую оценку Путин дал на встрече с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, В числе предложений вновь возникла идея отменить ограничение в виде занимать высшую государственную должность не более двух сроков подряд.
Владимир Путин,
президент РФ:
Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Эта среда объявлена выходным днем.
Как сообщает «АиФ», бюллетень для голосования не будет содержать информацию о сути поправок в Конституцию, так как их слишком много.
Предлагаемый текст будет доводиться до граждан другими способами, в том числе через мобильное приложение ЦИК. Кроме того, на избирательных участках разместят брошюры с разъяснениями.
В течение двух недель перед днем голосования информировать граждан о сути предлагаемых поправок в Конституцию и процедуре общероссийского голосования будут волонтеры, которые до этого пройдут курс обучения. Всего планируется отобрать 100 000 добровольцев по всей России.