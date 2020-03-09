Путин не согласен с предложением отменить ограничение президентских сроков

Президент страны Владимир Путин считает, что в российской Конституции необходимо сохранить пункт об ограничении числа президентских сроков, на которое может быть избрано одно лицо. Это является гарантией сменяемости власти.

Как пишет «Российская газета», такую оценку Путин дал на встрече с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, В числе предложений вновь возникла идея отменить ограничение в виде занимать высшую государственную должность не более двух сроков подряд.

Владимир Путин,

президент РФ:

Звучит очень много разных предложений: и отменить количество сроков, на которые может избираться президент. Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Эта среда объявлена выходным днем.

Как сообщает «АиФ», бюллетень для голосования не будет содержать информацию о сути поправок в Конституцию, так как их слишком много.

Предлагаемый текст будет доводиться до граждан другими способами, в том числе через мобильное приложение ЦИК. Кроме того, на избирательных участках разместят брошюры с разъяснениями.

В течение двух недель перед днем голосования информировать граждан о сути предлагаемых поправок в Конституцию и процедуре общероссийского голосования будут волонтеры, которые до этого пройдут курс обучения. Всего планируется отобрать 100 000 добровольцев по всей России.