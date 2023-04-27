27 апреля
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Политика

Путин ночью экстренно приехал в Кремль

Накануне поздно вечером президент РФ Владимир Путин экстренно приехал в Кремль, сообщает Телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru

Многочисленный правительственный кортеж на большой скорости промчался по набережной в ночной Москве, указывает «МК».

Пока никаких официальных сообщений об этом не было. Однако журналисты предположили, что неожиданный визит главы государства связан с ЧП, которое произошло с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Накануне во время интервью турецкому лидеру неожиданно стало плохо в прямом эфире.

В итоге Эрдоган прервал беседу, пишет trmzk.ru. Сам он позже объяснил свое плохое состояние желудочным гриппом.

СМИ пишут, что президент Турции даже упал в обморок. Впоследствии появились сообщения, что у президента Турции случился инфаркт. Но член турецкого Совбеза опроверг эту информацию.

Ранее на хозяйство имени Владимира Путина в Алтайском крае подали в суд. Причиной иска стала «упущенная выгода» из-за ущерба, который компания-ответчик нанесла потравой посевов.

Известно, что хозяйство «Имени В.В. Путина» выращивает зерновые и бобовые культуры и занимается животноводством.

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