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Политика

Путин объяснил, для кого Россия является сегодня страной уникальных возможностей

Президент Владимир Путин убежден в том, что Россия — страна уникальных возможностей для активных и талантливых людей. Об этом он заявил 23 мая в приветствии к участникам онлайн-марафона «Знание»,

Владимир Путин после путешествия на батискафе.
Владимир Путин после путешествия на батискафе.
kremlin.ru

Текст президентского приветствия опубликован на сайте Кремля.

«Для активного талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей, а вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — сказал президент.

Создание онлайн-сервиса общества «Знание» — это фактически попытка возродить советское прошлое, когда во многих уголках необъятной Родины действовали различные лектории. И люди благодаря участию в лекциях ученых и просветителей получали много информации об истории, актуальных достижениях и перспективах отечественной и зарубежной науки, культуры, политики, производства. Теперь живое общение заменит интернет.

Просветительское общество «Знание» было создано еще в 1947 году. Долгие годы им руководители известнейшие советские ученые — академики, конструкторы и даже нобелевские лауреаты. В том числе Сергей Вавилов,

Сейчас во главе общества стоит Максим Древаль, молодой и активный IT-предприниматель.

Со списком изданий и лекций, доступных в онлайне, можно ознакомиться на сайте просветительского общества «Знание».

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