Путин объяснил, кем для него является Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный является для президента России Владимира Путина одним из граждан РФ, который осужден и находится в местах лишения свободы. Об этом глава государства заявил в интервью американской телекомпании NBC.

«Его могут называть как угодно, он один из людей, находящихся в местах лишения свободы. Для меня он один из граждан Российской Федерации, который осужден российским судом и находится в местах лишения свободы, таких много», — цитирует Путина РИА Новости.

При этом президент выразил уверенность в том, что с Навальным будут обращаться точно так же, как и с другими заключенными.

«К нему не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще», — приводит слова Путина «Интерфакс».

Также российский лидер опроверг версию о том, что он якобы мог распорядиться совершить покушение на Навального, подчеркнув: «У нас нет привычки кого-либо убивать».

Напомним, в настоящее время Алексей Навальный находится в колонии. Условный срок по делу о хищении средств у компании «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы.