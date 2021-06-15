15 июня 20°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Путин объяснил, кем для него является Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный является для президента России Владимира Путина одним из граждан РФ, который осужден и находится в местах лишения свободы. Об этом глава государства заявил в интервью американской телекомпании NBC.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
https://www.instagram.com/navalny/

«Его могут называть как угодно, он один из людей, находящихся в местах лишения свободы. Для меня он один из граждан Российской Федерации, который осужден российским судом и находится в местах лишения свободы, таких много», — цитирует Путина РИА Новости.

При этом президент выразил уверенность в том, что с Навальным будут обращаться точно так же, как и с другими заключенными.

«К нему не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще», — приводит слова Путина «Интерфакс».

Также российский лидер опроверг версию о том, что он якобы мог распорядиться совершить покушение на Навального, подчеркнув: «У нас нет привычки кого-либо убивать».

Напомним, в настоящее время Алексей Навальный находится в колонии. Условный срок по делу о хищении средств у компании «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость