Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Путин объяснил, почему бизнесменов можно считать жуликами

Президент России Владимир Путин в очередном выпуске многосерийного интервью агентству ТАСС рассказал о своем отношении к бизнесу, а также объяснил, почему некоторых предпринимателей народ воспринимает, как «жуликов».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Отвечая на реплику интервьюера на предмет того, не считает ли глава государства бизнесменов «жуликами по определению», российский лидер отметил, что «под этим есть определенные основания».

Путин указал на то, что в 2000-е годы малый бизнес в России был связан с торговлей, а в странах с развитой рыночной экономикой малый бизнес играет большую роль в производстве.

«Мы пытаемся делать то, что сейчас есть в странах с развитой рыночной экономикой: возле крупных компаний работают десятки, а то и сотни маленьких предприятий, которые обслуживают интересы этих компаний», — сказал президент.

Также глава государства подчеркнул, что в сознании народа «торгаш — жулик», добавив, что сам он также является частью народа.

«Поэтому, если по-честному сказать, ну так… Мы все так думаем», — добавил Путин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость