Путин объяснил, почему бизнесменов можно считать жуликами

Президент России Владимир Путин в очередном выпуске многосерийного интервью агентству ТАСС рассказал о своем отношении к бизнесу, а также объяснил, почему некоторых предпринимателей народ воспринимает, как «жуликов».

Отвечая на реплику интервьюера на предмет того, не считает ли глава государства бизнесменов «жуликами по определению», российский лидер отметил, что «под этим есть определенные основания».

Путин указал на то, что в 2000-е годы малый бизнес в России был связан с торговлей, а в странах с развитой рыночной экономикой малый бизнес играет большую роль в производстве.

«Мы пытаемся делать то, что сейчас есть в странах с развитой рыночной экономикой: возле крупных компаний работают десятки, а то и сотни маленьких предприятий, которые обслуживают интересы этих компаний», — сказал президент.

Также глава государства подчеркнул, что в сознании народа «торгаш — жулик», добавив, что сам он также является частью народа.

«Поэтому, если по-честному сказать, ну так… Мы все так думаем», — добавил Путин.