Путин объяснил, почему отказывается общаться с Порошенко

Владимир Путин заявил, что он не реагирует на попытки Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании, пишет РИА Новости.

Он отметил, что президент Украины искусно создает провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, а после это хочет продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы. «Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — цитируют президента «Ведомости».

Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.