Украина пыталась втянуть Германию в войну с Россией, заявил экс-глава МИД ФРГ

Украина пыталась втянуть Германию в войну с Россией, заявил бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV , комментирую инцидент в Керченском проливе.

«Думаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать», — объяснил бывший глава ведомства.

При этом он отметил, что Россия, защищая свои границы в этом конфликте, нарушила нормы международного права.

Габриэль выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель сможет помочь Киеву и Москве наладить отношения. По его словам, канцлер действительно может достичь успехов в качестве посредника, поскольку она и бывший французский президент Франсуа Олланд предотвратили развитие конфликта на востоке Украины. Он также призвал американского лидера Дональда Трампа не дистанцироваться от этой ситуации, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, пишет «Лента.ру».

Габриэль также уверен, что складывающаяся конфронтация, «которая последние годы постоянно существовала, не помогает нам идти дальше».

«В прошлом неоднократно предлагалось смягчить санкции, чтобы послать положительный сигнал Москве. Тем не менее в последние раздаются призывы снова воспользоваться санкциями. Это вообще разумный шаг, зная президента России Владимира Путина?», — задался вопросом бывший министр (цитата по РБК).

Инцидент в Черном море

25 ноября корабли ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива после незаконного пересечения российской границы. 26 ноября Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране — оно будет действовать с момента подписания до 26 января 2019 года. Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности.